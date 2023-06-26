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Yerel Meteoroloji'den İstanbul ve Tekirdağ için önemli uyarı!
Yerel

Meteoroloji'den İstanbul ve Tekirdağ için önemli uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 15:22:00 -
Meteoroloji'den İstanbul ve Tekirdağ için önemli uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." denildi. İstanbul Valiliği de olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakasında kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." denildi. İstanbul Valiliği de olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 4 saat içinde İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece ilçeleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

VALİLİK'TEN UYARI

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." denildi.

Valilik, olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
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