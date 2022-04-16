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Yaşam Meteorolojiden güzel haber! Sıcaklıklar artacak
Yaşam

Meteorolojiden güzel haber! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 11:10:00 -
Meteorolojiden güzel haber! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artış gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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