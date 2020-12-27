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Gündem Meteorolojiden flaş açıklama! İstanbul dahil 13 il uyarıldı
Gündem

Meteorolojiden flaş açıklama! İstanbul dahil 13 il uyarıldı

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İç ve doğu kesimlerde ise, sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:40:00 -
Meteorolojiden flaş açıklama! İstanbul dahil 13 il uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı Ege için sağanak dışında bir kuvvetli rüzgar uyarısı var. Kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

İç ve doğu kesimlerde ise, sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR 

Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu 18

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