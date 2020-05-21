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Gündem

Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Çankırı ve Kırıkkale'de öğlen saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 05:22:00 -
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden sonra rüzgarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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