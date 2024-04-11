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Yerel Meteorolojiden çığ ve kar erimesi tehlikesi uyarısı
Yerel

Meteorolojiden çığ ve kar erimesi tehlikesi uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-04-11 10:15:00 -
Meteorolojiden çığ ve kar erimesi tehlikesi uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.

Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)
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