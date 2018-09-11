Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı!
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.11 Eylül 2018 Salı 09:38
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ile Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, bu 5 ilde rüzgarların güneyden orta, yağış esnasında da kuvvetli esmesi öngörülüyor.
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