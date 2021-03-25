  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meteorolojiden 4 ile zirai don uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden 4 ile zirai don uyarısı

Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak’ta zirai don olayına karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 21:04:00 -
Meteorolojiden 4 ile zirai don uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için zirai don uyarısında bulundu.

4 ile zirai don uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 29-30 Mart tarihleri arasında, tarımsal faaliyetlerin başladığı ve devam ettiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyindeki Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak’ta zirai don hadisesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Piyasaya sürüldü'
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Piyasaya sürüldü'

Altındaki dalgalanmalar sürerken kimi yatırımcılar alım yaparken kimileri se satma yoluna gidiyor. Alacaklara, kuyumculardan sahte altın kon..
İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçmediği 3 isim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçmediği 3 isim

19 yaşındaki AK Parti, bu zamana kadar 7 olağan ve 3 olağanüstü büyük kongre yaptı. Kongrelerde sayısız üye değişirken Hayati Yazıcı, Ömer Ç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay