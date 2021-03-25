Meteorolojiden 4 ile zirai don uyarısı
Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak’ta zirai don olayına karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için zirai don uyarısında bulundu.
4 ile zirai don uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 29-30 Mart tarihleri arasında, tarımsal faaliyetlerin başladığı ve devam ettiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyindeki Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak’ta zirai don hadisesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.