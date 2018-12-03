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Meteoroloji yeni uyarı yayımladı! Çarşamba günü...

Meteoroloji yeni haftada yen bir uyarı yayımladı. Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece artması bekleniyor. Çarşamba günü ise yoğun sağanak yağış var.

03 Aralık 2018 Pazartesi 06:57
Meteoroloji yeni uyarı yayımladı! Çarşamba günü...

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre Türkiye yeni haftaya güneşli başlayacak. Geçtiğimiz hafta hem sağanak yağış hem de soğuk hava etkisini göstermişti. Bu hafta ise hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece artması bekleniyor. 

Haftanın ilk günü sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor. Salı günü ise yağışlı hava tekrar kendini göstermeye başlayacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışı etkili olacak. Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise sağanak yağış azalarak etkisini bırakacak.

İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporu

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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