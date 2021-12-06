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Aktüel Meteoroloji yarın için uyardı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteoroloji yarın için uyardı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için yarın kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:31:00 -
Meteoroloji yarın için uyardı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.

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