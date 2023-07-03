Meteoroloji uzmanı: Temmuz'da felaket birden olacak dedi! Korkutan tahmin herkesi şok etti!

MGM tarafından son dakika açıklama yapıldı. Hava durumuna ilişkin açıklama yapan Msteoroloji, hava sıcaklığı ve rüzgar bilgisinin son durumunu da paylaştı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte yapılan açıklamalar:

Meteoroloji, yarının hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor”

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars ve Iğdır çevreler ile yarın (Salı) öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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