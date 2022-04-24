Meteoroloji uyardı: Yağışlı günler geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. Nisan ayının son günlerinde yağışlı hava geri dönüyor. Çarşamba gününden itibaren İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir’in doğu, Yozgat’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.