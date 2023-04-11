Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı, yağış, kar uyarısı! İstanbul'da dikkat çeken hava durumu tahmini! O tarihe dikkat!

Son dakika haberi: Haftanın ilk gününde yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Hava sıcaklıkların 10 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da yağışların 58 saat boyunca devam edeceği belirtildi. Yağmur bulutlarının etkili olduğu kentte hafta sonuna doğru ise sıcaklıklar yeniden artacak. İşte İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler...

Son dakika: Yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Nisan ayının ortasında yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkili olması beklenen İstanbul'da, yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Haca sıcaklıkların ise kentte hafta sonu 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte İstanbul hava durumuyla ilgili son detaylar...

58 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

10 Nisan pazartesi (bugün) itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da 58 saat boyunca yağmur bekleniyor. Hava forum tarafından yapılan paylaşımda 58 saat boyunca sürecek yağışların saat 12.30 itibariyle ilk 5 saatinin geride bırakıldığı belirtilirken, söz konusu yağışların verimliliğe etkisinin altı çizildi.

YAĞIŞLI HAVA İSTANBUL'U NE ZAMAN TERK EDECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ise yağışların 12 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtilirken, 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkların perşembe günü itibariyle yeniden yükseleceği öğrenildi.

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HAVA SICAKLIĞI 19 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Mega kentte, 15 Nisan cumartesi günü hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPILDI: Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. cnnturk aktardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haber devam ediyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

UYARI YAPILAN İLLER

Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'de sarı kodlu gökgürültülü sağanak yağış uyarısı

Bingöl, Erzincan ve Tunceli'de sarı kodlu yağmur ve kar uyarısı

Bitlis, Hakkari, Muş, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta sarı kodlu yağmur, kar ve gökgürültülü sağanak yağış uyarısı

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