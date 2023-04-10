Bu gece yarısından sonra zam geliyor! Araç sahipleri dikkat bakın: Benzin, motorin 2023 güncel fiyatları
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişiklik gösteriyor. Araç sahipleri ‘akaryakıt fiyatları ne kadar?’, ‘Bugün benzin-mazot indirimi, zammı var mı?’ gibi soruları araştırırken son dakika haberi geldi. Petrol fiyatlarında dün yaşanan sert artışın ardından bugün akaryakıta zam geliyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden motorine zam geliyor! Bu gece pompaya yansıyacak.. İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi akaryakıtta güncel benzin-mazot fiyatı...
Akaryakıt fiyatlarındaki ani değişimle aylar sonra bir ilk yaşandı.
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimi vatandaş takip ediyor. Söz konusu değişimler vatandaşın bütçesini doğrudan etkilediği için merak konusu oluyor. Türkiye'de benzin ve motorinin litre fiyatı geçtiğimiz yıl 30 lirayı aşmıştı. Söz konusu yükselişler vatandaşın tepkisini çekmişti. Benzin ve motorinin bu kadar pahalanmasına gerekçe olarak dünyada artan petrol fiyatları gösterilmişti. Brent petrolün varil fiyatı o zamanlar 110 doları geçmişti.
Petrol fiyatlarına geçtiğimiz yıldan bugüne kadar ise akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişiklik oldu. Küresel piyasalardaki değişime bağlı olarak hem benzin hem de motorinin fiyatı önemli miktarda düşüş kaydetti.
Petrol gerginliği akaryakıt fiyatlarına yansıdı!
Son dakika haberi… 2 Nisan günü OPEC+ ülkeleri “gönüllü” olarak Mayıs ayında petrol üretiminde günlük toplam 1.6 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamasıyla petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 6’dan fazla değer kazandı. başlamıştı. Bu olay Suudi Arabistan’ın Rusya’yla bir olup ABD’ye kafa tutması olarak algılanırken, flaş bir hamle daha geldi.
OPEC’TEN SONRA RUSYA’DAN YENİ HAMLE
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Amerikan Bloomberg Televizyonu’nun Rus Enerji Bakanlığı’na yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre petrol savaşında günlük 500 bin varil kesinti sözü veren Rusya el artırarak geçen ay günlük 700 bin varil kesinti yaptığını açıkladı.
Petrolde peş peşe yaşanan bu olaylar karşısında fiyatlar yeni haftada yatay kaldı. Brent 85, ham petrol ise 80 dolar seviyelerinden değerleniyor.
SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR
Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle geçen hafta benzine 1,12 TL zam geldi. İstanbul’da ortalama 21,32 TL olan benzinin litre fiyatı, yapılan zamla 22,44 TL’ye yükseldi. OPEC’in kararı sonrası zam motorine de sıçradı. Buna göre bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlanacak.
MOTORİNDE 7 YILIN ZİRVESİ
Türkiye Mart ayında Rusya'dan 10 milyon varil motorin ithal etti. Böylelikle Rusya'dan yapılan motorin ithalatı yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Türkiye'ye yönelik motorin sevkiyatının yükselmesinde Avrupa Birliği'nin Şubat ayında Rus rafine petrol ürünlerine yönelik yaptırımları genişletmesi etkili oldu.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 NİSAN 2023 PAZARTESİ)
İSTANBUL
Benzin: 22,42 TL
Motorin: 20,42 TL
ANKARA
Benzin: 22,83 TL
Motorin: 20,77 TL
İZMİR
Benzin: 22,81 TL
Motorin: 20,85 TL
İlginizi çekebilir→ Ünlü ekonomistten seçim sonrası dolar analizi herkesi şaşırttı! Bu hatayı yapmayın, şu anı geride bırakıyor→ TIKLAYINIZ