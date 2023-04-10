Bu gece yarısından sonra zam geliyor! Araç sahipleri dikkat bakın: Benzin, motorin 2023 güncel fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki ani değişimle aylar sonra bir ilk yaşandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimi vatandaş takip ediyor. Söz konusu değişimler vatandaşın bütçesini doğrudan etkilediği için merak konusu oluyor. Türkiye'de benzin ve motorinin litre fiyatı geçtiğimiz yıl 30 lirayı aşmıştı. Söz konusu yükselişler vatandaşın tepkisini çekmişti. Benzin ve motorinin bu kadar pahalanmasına gerekçe olarak dünyada artan petrol fiyatları gösterilmişti. Brent petrolün varil fiyatı o zamanlar 110 doları geçmişti.

Petrol fiyatlarına geçtiğimiz yıldan bugüne kadar ise akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişiklik oldu. Küresel piyasalardaki değişime bağlı olarak hem benzin hem de motorinin fiyatı önemli miktarda düşüş kaydetti.

Petrol gerginliği akaryakıt fiyatlarına yansıdı!

Son dakika haberi… 2 Nisan günü OPEC+ ülkeleri “gönüllü” olarak Mayıs ayında petrol üretiminde günlük toplam 1.6 milyon varil kesintiye gideceğini açıklamasıyla petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 6’dan fazla değer kazandı. başlamıştı. Bu olay Suudi Arabistan’ın Rusya’yla bir olup ABD’ye kafa tutması olarak algılanırken, flaş bir hamle daha geldi.

OPEC’TEN SONRA RUSYA’DAN YENİ HAMLE

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Amerikan Bloomberg Televizyonu’nun Rus Enerji Bakanlığı’na yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre petrol savaşında günlük 500 bin varil kesinti sözü veren Rusya el artırarak geçen ay günlük 700 bin varil kesinti yaptığını açıkladı.

Petrolde peş peşe yaşanan bu olaylar karşısında fiyatlar yeni haftada yatay kaldı. Brent 85, ham petrol ise 80 dolar seviyelerinden değerleniyor.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle geçen hafta benzine 1,12 TL zam geldi. İstanbul’da ortalama 21,32 TL olan benzinin litre fiyatı, yapılan zamla 22,44 TL’ye yükseldi. OPEC’in kararı sonrası zam motorine de sıçradı. Buna göre bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlanacak.

MOTORİNDE 7 YILIN ZİRVESİ

Türkiye Mart ayında Rusya'dan 10 milyon varil motorin ithal etti. Böylelikle Rusya'dan yapılan motorin ithalatı yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Türkiye'ye yönelik motorin sevkiyatının yükselmesinde Avrupa Birliği'nin Şubat ayında Rus rafine petrol ürünlerine yönelik yaptırımları genişletmesi etkili oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 22,42 TL

Motorin: 20,42 TL

ANKARA

Benzin: 22,83 TL

Motorin: 20,77 TL

İZMİR

Benzin: 22,81 TL

Motorin: 20,85 TL

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