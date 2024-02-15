  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sanki kimyasal saldırı düzenlendi! Ümit Özdağ'a askerden tepki

İngiltere’de İsrailli askerler eğitim görüyor: Gazze üzerinde 65 casusluk yapılırken 48 askeri uçak göndermişler

İzmir için anket sonuçları açıklandı! Hamza Dağ'ın oy oranı şaşırttı

ABD beslemesi İsrail'e bir uyarı daha

Emeklilere canlı yayında duyurdular! Hesaplara o tarihte yatırılacak: Başvuru şartı yok! Zamlı ikramiye...

Enerji devi Shell 7 Hidrojen istasyonu kapatıyor! Kararı aldığı açıklandı! Bakın neden oldu: İlginç savunma

Erdoğan'la görüşen Sisi'den flaş Türkiye kararı

Çin yönetimi ima etti! Windows'a Apple’a karşı rakip: yapay zeka işletim sistemi! Hakkında son gelişmeler neler?

6. nesil savaş uçağı planı! Leonardo CEO'su: AB üyesi 27 devletin ortak savunma teknolojisi olmalı

Erzincan'daki maden faciasında son dakika gelişmesi! Gözaltı sayısı 7'ye çıktı
Gündem Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, çok sayıda ili vuracak... İstanbullular dikkat!
Gündem

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, çok sayıda ili vuracak... İstanbullular dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-02-15 07:47:00 -
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor, çok sayıda ili vuracak... İstanbullular dikkat!

Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, İç Anadolu hariç yurdun tüm kesiminde sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji 15 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu sağanak yağışlı, Bursa, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağmur ve sağanak kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara'nın doğusu ile Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23