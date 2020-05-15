  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Aktüel

Meteoroloji uyardı; “Kütahya son yılların en sıcak Mayıs ayını yaşayacak”

Kütahya Valiliği, Cumartesi ve Pazar günü sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde 35 dereceye kadar yükseleceğini belirterek, sıcak havaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:43:52 -
Meteoroloji uyardı; “Kütahya son yılların en sıcak Mayıs ayını yaşayacak”

Kütahya Valiliği, Cumartesi ve Pazar günü sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde 35 dereceye kadar yükseleceğini belirterek, sıcak havaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.


Valilik, Kütahya’da 16 Mayıs Cumartesi - 17 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedileceğini. 35 dereceye kadar yükselecek sıcak havaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyurdu.


Valilikten yapılan açıklamada; ”Bölge genelinde (Kütahya, Bilecik, Bursa, Eskişehir ) 16 Mayıs Cumartesi - 17 Mayıs Pazar günlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından çok önemlidir. Kütahya’da tahmin edilen hava sıcaklıkları:


16 Mayıs Cumartesi: En düşük 16, en yüksek 34 derece, 17 Mayıs Pazar: En düşük 15, en yüksek 35 derece” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı