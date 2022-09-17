Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi)
Yaz mevsiminin son günleri yaşanırken havalar yeniden oldukça ısınmaya başladı. Türkiye genelini etkisi altına alması beklenen çöl sıcakları başlıyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olacağı ve artmaya devam edeceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgisiyle birlikte 17 Eylül 2022 hava durumu nasıl olacak belli oldu. Sıcaklıkların İstanbul'da 32 derece olması bekleniyor. İşte 17 Eylül Cumartesi günü beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, bu hafta sonu etkili olacak çöl sıcakları konusunda uyardı. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı ve artmaya devam edeceği belirtilirken İstanbul'da 32, Ankara'da 35 ve İzmir'de ise 34 derece sıcaklık bekleniyor. İşte tüm yurtta etkisini gösterecek havaların ne zaman başlayıp biteceği ve kaç derece olacağı ile ilgili tüm bilgiler...
YAĞIŞ YOK, HAVALAR ISINACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
BUGÜN (17 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İlginizi çekebilir → 2022 2023 ara tatil ne zaman? Sömestr ara tatil (15 tatil) ne zaman? | MEB açıkladı! Okullarda 15 tatil, ara tatil (sömestr tatili) ne zaman? → TIKLAYINIZ