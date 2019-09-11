Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.11 Eylül 2019 Çarşamba 10:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğlen saatlerinde yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34
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