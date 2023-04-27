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Yaşam Meteoroloji milyonlarca vatandaşı uyardı! İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı ile ikaz ettiler! Hava olayı son dakika
Yaşam

Meteoroloji milyonlarca vatandaşı uyardı! İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı ile ikaz ettiler! Hava olayı son dakika

Yeniakit Publisher
2023-04-27 08:56:00 - 2023-04-27 09:30:15
Meteoroloji milyonlarca vatandaşı uyardı! İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı ile ikaz ettiler! Hava olayı son dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporu yayımlandı. MGM, İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde ulunan Türk vatandaşı için dikkat uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyrederken hafta sonuna doğru mevsim normellerine yükselecek diyerek duyurdular... Türkiye'de bir çok illerde yağmur yağarken çeşitli önlemler de alınıyor yalnız vatandaşlarında dikkat etmesinde yarar var. Türkiye'de 26 Bölgemize yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre sağanak yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyrederken hafta sonuna doğru mevsim normellerine yükselecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

26 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.
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İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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