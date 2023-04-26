Brent petrolde sürpriz: Petrol devi OPEC+ kararı öncesine döndü! Akaryakıt sektörünü, akaryakıtı etkileyecek

Brent petrol sürpriz OPEC+ kararı öncesine döndü

Brent petrol fiyatı, talep görünümünün zayıflaması sonucu OPEC+’ın şok üretim kesinti kararı aldığı nisan ayı başındaki seviyelerine geriledi.

ABD ham petrolü şimdiye kadar anlamlı bir fiyat yönü için mücadele eden bir haftada salı günü yüzde 2,2 düştükten sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem gördü. Bir endüstri grubu, Amerikan ham petrol stoklarında büyük bir düşüş bildirerek bir miktar pozitiflik katarken, ABD bankacılık krizi korkularının yeniden su yüzüne çıkmasıyla daha geniş finansal piyasalarda duyarlılık sağladı.

Son birkaç hafta içinde petrol arıtma kârlarında yaşanan kötüleşme, fabrikaları işleme oranlarını düşürmeyi düşündürürken, Asya ham petrol piyasasındaki temel göstergeler bu hafta zayıflamaya devam etti.

Fed, yatırımcıların Amerikan ekonomisinin gücünü ölçmesine yardımcı olacak Mayıs politika toplantısından önce bu hafta ABD'deki istihdam, enflasyon ve tüketici harcamaları hakkındaki son raporları değerlendirecek. Ayrıca, Chevron Corp. ve Exxon Mobil Corp. dahil olmak üzere dünyanın en büyük petrol şirketlerinden bazıları Cuma günü ilk çeyrek kazançlarını açıklayacak.

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