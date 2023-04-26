Türkiye'den dikkat çeken kararı, bir hamle daha: Geleceğin yakıtı, enerjide sınırsız kaynak! Türkiye'den fışkırıyor

20. Yüzyıl buharlı makinalar ve içten yanmalı motorların yaygın olduğu bir dönemdi. Petrol bu yüzyılın kilit enerji kaynağıyken 21. yüzyılda işler değişti. İklim değişikliği, daha temiz enerji kaynakları ile beraber teknoloji yeşil enerji kavramına doğru hızla değişiyor.

Elektrikli araçlar, yenilenebilen enerjiler için tüm dünya yoğun bir çaba sarfediyor.

Aslında dünya gaz hidrat çalışmalarına çok önceden başladı. Rusya, Japonya, Hindistan, ABD, Çin ve Güney Kore bu konuda en çok kaynak aktaran ülkeler..

İçine metan gazı hapsolmuş buzlardan oluşan gaz hidrat, metan gazı içeriyor ve katı formda olduğu için kolayca taşınabiliyor.

DOĞALGAZDAN DAHA İYİ

Gaz hidrat (donmuş metan) doğalgazdan 6 kat daha az hacim kaplıyor. Bu nedenle 1 metreküp gaz hidrattan 164 metreküp doğalgaz elde etmek mümkün olabiliyor. Ayrıca doğalgazdan farklı olarak boru hatlarına ihtiyaç duymadan nakledilebiliyor. Kullanım yerinde içindeki doğalgaz kolayca çıkarılıp dağıtılabiliyor.

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Oruç Reis ve Piri Reis gemilerinden yollanan sinyaller ile Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gaz hidrat yatakları saptandı.

Denizlerden gaz hidrat çıkararak kullanan Japonya, Rusya ve ABD'de de ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Gittiğikçe yayılan bu yeni enerji kaynağı enerji alanında da bir oyun değiştirici olabilir.

Batılı devletler Yunanistan'ı kullanarak Doğu Akdeniz'deki gaz hidrat yataklarını kendileri işletmek isterlerken, ABD'li, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Hollandalı şirketler ile şimdiden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti arasında gaz hidrat üretimi için anlaşmalar imzalandı. turkiyegazetesi aktardığı haberde: Ucuz ve ekonomik şekilde çıkarma konusunda başarılı olunursa, Türkiye'nin bu alanda birinci konuma gelebileceği öngörülüyor.