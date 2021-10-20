  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Palu ailesi hakkında flaş karar! "İçinizde cin var" deyip...

TBMM'de kabul edildi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl uzatıldı!

Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!

Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı

Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!

Türkiye'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Pazarlık konusu olamaz

Nasıl gerçekleştiği bilinmiyor... Mezarlıkta dehşete düşüren olay! Çantayı açan polisler korkunç görüntüyle karşılaştı

Polisi sürükleyen CHP'li isim tutuklandı, savunması 'pes' dedirtti: Beyefendi biriyim

Uzman isim açıkladı: Altın kaça kadar çıkabilir, kaça kadar düşebilir?

Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden 'kokona' mahkemede kıvırdı!
Yaşam Meteoroloji iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı
Yaşam

Meteoroloji iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Hakkari ve Şırnak çevreleri yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Yağışların Rize-Artvin çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:56:00 -
Meteoroloji iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı: Altın kaça kadar çıkabilir, kaça kadar düşebilir?
Ekonomi

Uzman isim açıkladı: Altın kaça kadar çıkabilir, kaça kadar düşebilir?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıları tedirgin ederken, altının ne kadar yükselip ne kadar düşeceği de merak konusu oldu. Gr..
Bekçi temel eğitim kurs dersleri ne zaman başlayacak? 2021 bekçi temel eğitim dersleri
Eğitim

Bekçi temel eğitim kurs dersleri ne zaman başlayacak? 2021 bekçi temel eğitim dersleri

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranı bir bekçi temel eğitimine katılmak isteyenlerce araştırılıyor. 2021..
Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!
Gündem

Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!

Brexit ile Avrupa'da bir boşluk oluştuğuna dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay