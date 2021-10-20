Meteoroloji iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Hakkari ve Şırnak çevreleri yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Yağışların Rize-Artvin çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu