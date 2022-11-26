Meteoroloji açıkladı: La Nina etkisi olacak! 25 kente sarı kodlu uyarı: Yeni Kasım 2022 hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre soğuk havalar şiddetini artıyor. İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın (27 Kasım) hava nasıl olacak, pazar günü yağmur var mı? Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Türkiye, sonbahar mevsiminin son günlerini yaşarken, havalar yavaş yavaş değişiyor. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun bir kar yağışı etkisi altında olacak. Şehir merkezlerine kar yağışlarının 10-15 Aralık gibi başlayacağı da öngörülüyor. La Nina kışı diye tabir edilen döneme girildi mi? Dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Kasım Pazar hava durumu değerlendirmeleri ve Meteoroloji raporu...

SOĞUK VE SERT BİR KIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar önümüzdeki dönemin soğuk ve sert geçeceğini belirtiyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Öte yandan La Nina kışı etkisinden de söz ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı için gözler Meteoroloji'ye çevrildi.

OCAK AYINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak.

Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.

Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek.

İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Eskişehir, Antalya, Uşak, Denizli'nin Çardak, Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi,

Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu Rize, Artvin kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

LA NİNA ETKİSİ!

2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.

LA NİNA NEDİR?

La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.

La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bursa ve Sakarya ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin, yarın (Pazar) Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Kütahya çevrelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 3°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 2°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Rize çevrelerinde ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin sahil şeridinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ELAZIĞ 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ERZURUM -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 6°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu