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Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

21 Aralık 2018 Cuma 06:18
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus, Trakya ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 06:18
  1. Ardahan
  2. Bartın
  3. Aksaray
  4. Zonguldak
  5. Van
  6. Sivas
  7. Sinop
  8. Siirt
  9. Rize
  10. Niğde
  11. Nevşehir
  12. Kırşehir
  13. Kayseri
  14. Kastamonu
  15. Hatay
  16. Hakkari
  17. Erzincan
  18. Artvin
  19. hava durumu
  20. sıcaklık
  21. meteoroloji

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