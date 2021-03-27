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Yaşam Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları...
Yaşam

Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 09:58:00 -
Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, zamanla az bulutlu hava öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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