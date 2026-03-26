Park halindeki Tesla çıldırdı: Otoparkı savaş alanına çevirdi

Park halindeki Tesla çıldırdı: Otoparkı savaş alanına çevirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın park alanında durduk yerde kontrolden çıkan Tesla marka elektrikli otomobil, otoparkı savaş alanına çevirdi. Tesla’nın otoparkın kapısını kırarak yolun karşısında bulunan park halindeki çarptı araç takla atarken her iki araçta da ağır hasar oluştu.

İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda, kontrolden çıkan Tesla marka elektrikli otomobil, dar alanda yüksek hıza çıkarak önce sitenin otopark kapısına, ardından yolun karşısında park halinde bulunan otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Tesla otomobil yol kenarına savrulurken, park halindeki otomobil ise takla atarak ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle çift yönlü yolda trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

