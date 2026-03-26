SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

Haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İRAN'IN HEDİYESİNİ AÇIKLADI

Trump, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerle ilgili dün yaptığı "İran bize bir hediye gönderdi" yönündeki ifadesinin içeriğini açıkladı.

ABD Başkanı, müzakere yürüttükleri ve adlarını açıklamadığı İranlı yetkililerin kendilerine, "Bizim gerçek ve sağlam müzakereciler olduğumuzu göstermek için size 8 gemi dolusu petrol vereceğiz." dediklerini aktardı.

 

"SANIRIM DOĞRU KİŞİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bu konuyu önce önemsemediğini ancak sonra bir Amerikan televizyonunda Hürmüz Boğazı'ndan 8 petrol tankerinin geçtiği haberini gördüğünü belirterek, "Bu olay iki gün önceydi ve yarın gemiler yola çıkacak. O haberi görünce dedim ki 'Sanırım doğru kişilerle görüşüyoruz'. Gemiler sanırım Pakistan bayraklıydı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İranlıların daha sonra 2 gemiyi daha eklediklerini ve toplamda 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiklerini söyledi.

Sarı şeytan Trump, İran'ı kansere benzetti: Orta Doğu'dan kesip atılması gerek
Dünya

Sarı şeytan Trump, İran'ı kansere benzetti: Orta Doğu’dan kesip atılması gerek

Trump'ın Tahran ile ateşkes yapma ihtimali Siyonistleri endişelendirdi Katil(ler) barışa karşı
Dünya

Trump'ın Tahran ile ateşkes yapma ihtimali Siyonistleri endişelendirdi Katil(ler) barışa karşı

Dünya bu palavrayla çalkalanıyor! Trump'ın füze hesabı alay konusu oldu!
Gündem

Dünya bu palavrayla çalkalanıyor! Trump'ın füze hesabı alay konusu oldu!

İspanya'dan ABD'ye "boyun eğmeyin" çağrısı! Sanchez, Trump'ın tehditlerine meydan okudu!
Gündem

İspanya’dan ABD’ye "boyun eğmeyin" çağrısı! Sanchez, Trump’ın tehditlerine meydan okudu!

bunların savasınada inanılmıyor

neymiş 8 tanker petrol vercekler ::)9 bakalım ne kadar tutyor 2 milyon varil tutyor yaklasık 3 milyar dolar tutyor
