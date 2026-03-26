SON DAKİKA
Erdoğan'ın İran sözleri ayakta alkışlandı
Gündem

Erdoğan'ın İran sözleri ayakta alkışlandı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır. Evlat acısı ile yürekleri Kerbela'ya dönen kadınlar bizim annelerimizdir. Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir" şeklindeki ifadeleri ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bölgemizde günlerdir devam eden savaşa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

"COĞRAFYAMIZI BÜYÜK BİR FELAKETE DOĞRU SÜRÜKLÜYOR"

"İsrail’in kışkırtmaları ile 28 Şubat’ta İran’a karşı başlatılan savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor" diyen Erdoğan, "Hiçbir günahı olmayan, hiçbir şeyde haberi olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken, füzelerin ve bombaların hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en sancılı en meşakkatli günlerini yaşıyor. Gözünü nefret ve kin bürümüş soykırım şebekesi dini argümanların arkasına sığınarak coğrafyamızı büyük bir felakete doğru sürüklüyor" ifadelerine yer verdi.

 

 AYAKTA ALKIŞLANAN SÖZLER

Sözlerinin devamında nerede olursa olsun acımasızca öldürülenlerin bizim kardeşlerimiz olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır. Evlat acısı ile yürekleri Kerbela'ya dönen kadınlar bizim annelerimizdir. Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir. Katliam şebekesinin gözünde adımızın Ali olmasının Mürteza olmasının Ömer olmasının, Ayşe, Zeynep, Hasan, Hüseyin olmasının ne farkı var?" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri salondaki partililer tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

 

Yorumlar

Şuayip

Türkiye ye yakışan budur
