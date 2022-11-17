Meteoroloji 39 ile uyarı verdi: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmda! 17 Kasım 2022 hava durumu raporu (Bugün hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Meteoroloji yaptığı son açıklamayla birlikte 39 ilde yaşayan vatandaşları uyardı. 39 il için yağış ve fırtına uyarısının gelmesinin ardından vatandaşlar hava durumuna odaklandı. Özellikle milyonlar yaşadığı şehirdeki hava durumu hakkında bilgi almak üzere uygulamaları ve haber sitelerini takip etmeye başladı. Peki, hava nasıl olacak? İzmir'de 15 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte 17 Kasım perşembe hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Kocaeli Valiliği kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu! İzmir'in de bulunduğu 39 il için yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Peki önümüzdeki 15 gün boyunca İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte 15 günlük İzmir hava durumu ve diğer illerin tahminleri...

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İŞTE SON TAHMİNLER

Meteoroloji, beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'un batısı akşam saatleri itibariyle yer yer kuvvetli yağış alacak. 17 Kasım perşembe günü İzmir, Antalya, Aydın ve Muğla'da gök gürültülü şiddetli yağışlar var. Yağmur Doğu'da Erzurum, Van dahil tüm illerde, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep başta olmak üzere bölgenin tamamında etkili olacak.

İSTANBUL için Orhan Şen'den şaşırtan açıklama

İstanbul da ise bugün ve yarın etkili yağış bekleniyor ama haftasonu şaşırtan bir hava görülecek. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in dediğine göre İstanbul kasım ayının ortasında sıcaklık rekoru kıracak. İstanbul bu pazar 24 dereceyi görecek. Orhan Şen şaşırtan tahmini şöyle duyurdu:

-Bu hafta sonu Avrupanın en sıcak ülkesi olacağız. Kasım ayı ortalamasından Türkiye'de bazı bölgelerde 7-8 derece üstünde sıcaklıklar olacak. Ankara ortalama 13 derece, Pazar günü 20 derece, İstanbul ortalama 16 derece, hafta sonu 23 derece, Şile 24 derece olacak. İstanbul'da Kasım ayı rekoru 3.11.2003 de 26 derece olmuş yaklaşıyor.

18 Kasım cuma günü hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre çiftçinin yolunu gözlediği yağmur, cuma günü yurdun büyük bir kısmını saracak. Buğday üreticisinin beklediği yağışlar cuma itibariyle Ankara, Konya, Sivas dahil İç Anadolu bölgesinin tüm illerinde etkili olacak. İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Adana, Hatay dahil Ege ve Akdeniz bölgesinde ise sel baskınlarına sebep olabilecek kadar şiddetli yağışlar görülecek.

Kar yağışı beklenen yerler

Meteorolojinin son hava durumu tahminine göre yağmurla birlikte kar yağışı alacak yerler de var. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 günlük İzmir hava durumu

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İZMİR 12°C, 20°C

İzmir hava durumu tahminlerine göre Perşembe öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin sitesinden yayınladığı haritalı hava durumu tahmini de şöyle:







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