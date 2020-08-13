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Aktüel

Meteor yağmurunu Erciyes Dağı ve Yedigöller'de izlediler

Kayseri ve Yedigöller'de gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru"nu izlediler.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 08:19:00 -
Meteor yağmurunu Erciyes Dağı ve Yedigöller'de izlediler

Yedigöller'de "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliği düzenlendi

Fotoğrafçı ve gökyüzü tutkunları, gece saatlerinde gerçekleşen meteor yağmurunu görüntülemek ve izlemek için Yedigöller bölgesinde düzenlenen "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliğinde bir araya geldi. ( Zafer Göder - Anadolu Ajansı )

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen "Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinlikte, gökyüzü meraklısı çok sayıda insan bir araya geldi. 

Erciyes'teki gözlem öncesi katılımcılar, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki Türkiye'nin en büyük kubbesine sahip planetaryumda (gökevi) yıldızlar, gezegenler ve diğer gökcisimlerinin evrendeki hareketlerini gerçeğe yakın olarak izledi.

Bilim Merkezi'ndeki eğitim sonrası çocuk katılımcılar taş boyama, güneş saati atölyesi gibi çeşitli faaliyetlere katıldı.

Eğitimin ardından kimi katılımcılar Bilim Merkezi önünden kaldırılan servislerle kimileri de kendi araçlarıyla Erciyes Dağı'na ulaştı.

Burada ışık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı.

Çok yoğun ilgi gören etkinlikte kimi vatandaşlar çadır kurarak kimileri yanlarında getirdikleri minderlere uzanarak gökyüzündeki görsel şöleni izledi.

Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, meteor yağmurunu izlemek için alana gelenlerin ateşleri ölçülerek sık sık maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Yedigöller'de "Bolu'da Göktaşı Yağmuru" etkinliği düzenlendi

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Yedigöller yolu üzerinde yer alan Ayı Kayası bölgesinde gerçekleştirilen etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafçılara eşsiz bir doğa olayına şahit olma fırsatı sundu.

Dernek üyeleri ve meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, Bolu'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ayı Kayası mevkisinde toplandı.

Işık kirliliğinin olmadığı noktaya tripodlarını kuran fotoğrafseverler, küçük el fenerleri ile fotoğraf makinelerinin ayarlarını yaptıktan sonra gerek meteor yağmurunu gerekse de Samanyolu Galaksisi'nin hareketlerini ölümsüzleştirdi.

BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, AA muhabirine, 2 yılda bir göktaşı kaymalarını fotoğraflamak için bu tarz etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu muhteşem doğa olayının fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştıklarını anlatan Canbaş, "Çünkü bizim bazı üyelerimiz içerisinden astronomi fotoğraflarına ilgi duyan arkadaşlarımız var. Hem onların hobilerini burada gerçekleştirmiş oluyoruz hem de fotoğraf kursumuza gelen arkadaşlarımıza yıldız pozlama tekniğini gösteriyoruz. Burada da bir uygulama yapmış oluyoruz." dedi.

Canbaş, Türkiye’de de gözlenebilen bu gökyüzü olayını fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "O yüzden bu akşam buradayız. Yedigöller yolundayız. 1600-1700 rakımlı bir tepedeyiz. Şehirden oldukça uzaktayız. Etrafımızda bize kirliklik yapacak bir ışık yok. Umarım en güzel şekilde meteor yağmurunun fotoğraflarını çekebiliriz". diye konuştu. 

 

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