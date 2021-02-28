Meteor neye denir, meteor nedir? Meteor neden, nasıl düşer?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerdi havada bir kaç saniyeliğine de olsa görünen ışık huzmesinin göktaşı olduğu yorumlarına neden olurken, göktaşı olduğu iddia edilen görüntülerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ndedeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanında Ankara, Kayseri, Tokat’ta da görüldüğü iddiaları sonrası Türkiye’ye meteor mu düştü? Meteor (göktaşı) nedir? İşte, merak edilenler..

Meteor nedir?

Uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddeler, gök taşı ya da meteorit olarak adlandırılır. Düşen nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bunlar uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya’nın atmosferine girer ve genellikle yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışır. Objeler, dünyanın atmosferine girdikten hemen sonra sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimler nedeniyle ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylelikle meteora dönüşerek ateş topu oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir.