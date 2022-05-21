Metehan Başar kimdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri Metehan Başar nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, Metehan Başar atandı. Peki Metehan Başar kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Metehan Başar'ın hayatı, biyografisi.

Metehan Başar kimdir?

Metehan Başar (d. 19 Şubat 1991), Türk güreşçi. Grekoromen stilde 87 kiloda mücadele eden sporcu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Hakkı Başar'ın yeğeni, Yunus Emre Başar'ın abisidir.

2015 Avrupa Oyunları’nda grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar, bronz madalyanın sahibi oldu. İlk turda Gürcü Mate Sopadze'yi 5-2 mağlup etti. Başar, Norveçli Rasmus Tjoerstad'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ukraynalı Zhan Beleniuk'a 3-1 mağlup olarak repesaj maçlarına kaldı. Repesaj müsabakasında Romanyalı Attila Tamas'ı 2-1 mağlup etti ve Ermeni Maksim Manukyan’ı 3-0 yenerek bronz madalyayı kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar, finalde Macar rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı. İlk maçında Azerbaycanlı güreşçi Arif Niftullayev'i 2-1 mağlup eden Metehan Başar, çeyrek finalde Ukraynalı Iurii Shkriuba ile 2-2 ve yarı finalde Alman Ramsin Azizsir ile 3-3 berabere kalmasına rağmen puan avantajıyla finale yükselmeyi başarmıştı. Finalde Macar Viktor Lorincz ile karşılaştı. Minderden 3-2 galip ayrılan Lorincz, altın madalya kazanırken, Metehan gümüş madalyada kazandı.

Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar, altın madalya kazandı. İlk turda Kırgız Azat Beishebekov'u 4-1, son 16 turunda Bulgar Nikolay Bayryakov’u 4-1, çeyrek finalde Gürcü Robert Kobiashvili’yi 4-2 ve yarı finalde Rusyadan Davit Chakvetadze’yi 4-2 mağlup ederek finale yükselen Başar, finalde Alman Denis Kudla'yı 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

2018 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 87 kiloda Metehan Başar, altın madalya kazandı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda Metehan Başar, altın madalya kazandı. Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenerek finale yükselmişti. Finalde Metehan Başar, Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

2021 Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri Turnuvası ve 2021 Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'na katıldı fakat Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alamadı. 2021 Dünya Güreş Şampiyonası erkekler grekoromen stil 87 kiloda ilk turda Estonyalı Raido Liitmäe'yı 3-1 yendi, son 16 turunda Hırvat Vjekoslav Luburić ile 1-1 berabere kaldı ve son paun almanın avantajıyla çeyrek finalde çıktı. Çeyrek finalde hakemlerin tartışmalı ve yanlı kararlar alarak etki ettiği maçta Belaruslu Kiryl Maskevich'e 8-0 sayı tuşu ile mağlup oldu. Rakibinin finake çıkmasıyla repesaja kalan Başar, repesaj ilk turunda Polonyalı Arkadiusz Kułynycz'e 6-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti ve turnuvayı sekizinci tamamladı.