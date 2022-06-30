Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve
Birçok kişi tarafından denenip önerilen tarif bir anda popüler olmasıyla biliyordu. Kahvenizi artık bu tarife göre hazırlarsanız hem bu değişik lezzeti tadabilir hem de yağlarınızı hızla yakabilirsiniz... İşte yağ yaktıran kahve tarifi...
Antioksidan nedir ne işe yarar?
Antioksidan, toksik yani zehirli maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor, en çok bu özelliği sebebiyle önerilen antioksidanlar vücudu serbest radikallerin zararlarından koruyor. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.
Kahvenin yararları arasında kalp ve damarlar, kolesterol, antidoksan özelliği vardır.
Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi İçin Malzemeler
1 bardak süt
1 çay kaşığı türk kahvesi
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı tarçın
Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?
Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz.Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz.İster sıcak ister ılık içebilirsiniz.
Not: karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. ister sabahki ara öğününüzde ister akşam yemeğinden önceki ara öğününüzde rahatlıkla tüketebilirsiniz. tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.
Afiyet olsun