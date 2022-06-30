  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın almayı satmayı düşünenler buraya dikkat! İslam Memiş altın fiyatlarında olacakları söyledi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 isme transfer teklifi

Ev alacaklar dikkat! Balon patlıyor, beklenen bomba adım atıldı

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış! Kılıçdaroğlu öyle bir oy oranı verdi ki...

Nasıl yenebiliriz? İşte çözümü Uçuş korkusu olanlar dikkat!

Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar… Aykut vakası patladı yandaş basın tosladı

Lozan’da Montrö’de müeyyide göster! Laikçi monşerin maskesi indirildi

Helal sana dayı! Hırpalanan Ekrem İmamoğlu köşeye sıkışınca topukladı

Bu adamda okuma, anlama sorunu mu var? Kılıçdaroğlu’dan rezil ötesi İsveç ve Finlandiya açıklaması
Kadın - Aile Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve
Kadın - Aile

Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve

Birçok kişi tarafından denenip önerilen tarif bir anda popüler olmasıyla biliyordu. Kahvenizi artık bu tarife göre hazırlarsanız hem bu değişik lezzeti tadabilir hem de yağlarınızı hızla yakabilirsiniz... İşte yağ yaktıran kahve tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-06-30 17:11:00 - 2022-06-30 17:48:35
Metebolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve

Antioksidan nedir ne işe yarar?

Antioksidan, toksik yani zehirli maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor, en çok bu özelliği sebebiyle önerilen antioksidanlar vücudu serbest radikallerin zararlarından koruyor. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

Kahvenin yararları arasında kalp ve damarlar, kolesterol, antidoksan özelliği vardır.

Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak süt
1 çay kaşığı türk kahvesi
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı tarçın

Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz.Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz.İster sıcak ister ılık içebilirsiniz.
Not: karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. ister sabahki ara öğününüzde ister akşam yemeğinden önceki ara öğününüzde rahatlıkla tüketebilirsiniz. tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.

Afiyet olsun

Saç beyazlaması neden olur? Saç beyazlamasına çözümler
Saç beyazlaması neden olur? Saç beyazlamasına çözümler

Kadın - Aile

Saç beyazlaması neden olur? Saç beyazlamasına çözümler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23