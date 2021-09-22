Mete Yarar: Hem Türkiye hem dünya yol ayrımında! Bazı ülkeler ortadan kalkacak

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘Üç yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak’ sözlerini değerlendirdi. "Hem Türkiye hem dünya bir yol ayrımında." diyen Yarar, "Ülkelerin bazıları ortadan kalkacak!" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, “Memleket Aşkına” programının yeni bölümünde gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Trump'ın o söylemini basit olarak algılamıyorum"

Yol ayrımının sadece Türkiye için değil, dünya için olduğunu belirten Yarar, "Biden'ın BM'deki konuşması ve diğer ülkelerin konuşmasına bakıldığında, hatta ABD hava kuvvetleri komutanı ilginç bir açıklama yaptı. Bir şeyin sonuna gelindiğinin herkes farkında. Trump geçen günlerde 'Eğer böyle giderse 3 sene içinde ABD diye bir şey kalmayacak' demişti. Bu açıklamayı yapan kişinin sıfatı çok konuşulmadı. 2 sene önce yeni gelen bir başkandan bahsediyoruz.

Çin ile, küresel dönüşüm ile ilgili bütün raporlara hakim olan bir kişiden bahsediyoruz. Ekonomistler, FED, CIA, Pentagon önüne raporlar kondu, kendisinin de olduğu toplantılarda tartışıldı. Ayrılmadan önceki yaptığı toplantıda da 'Artık küreselciler ile vatanseverlerin mücadelesi' tabir de sıradan bir kelime değildi. O gün için söylediklerini de üst üste koyarak Trump'ın o söylemini basit olarak algılamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünya 2020'lerin ortasından 2030'a kadar giden süreçte türbülansa girecek"

"Bütün geçmişteki konuşmalardaki hatalarını, gaflarını, söylemlerini büyük konuşma olarak değerlendirdik ama bu kişinin yakın zamanda ABD başkanı olduğunu unuttuk." diyerek Trump'ın söylemlerinin önemsenmesi gerektiğini belirten Yarar, "Gizli bütün raporlara hakimdi. Dünya 2020'lerin ortasından 2030'a kadar giden süreçte müthiş bir türbülansa girecek. Ufak sarsılmalardan değil, Pasifik'i ve Atlantik'i geçerken yaşanan büyük türbülanslardan bahsediyorum. Öyle türbülanslar yaşanacak ve o zamanlar ne yapacağımıza şimdiden karar vermeliyiz. Herkesin yaptığı hazırlıklardan çok daha büyük bir hazırlık yapılmak zorunda. Hegemonya güçlerinin yer değiştirmesi açıkçası en fazla gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Bizim pozisyonumuzda olan ülkeler. Bu türbülansın sonucundaki askeri dönüşümlere, ittifak dönüşümlerine, ülkelerin bazılarının ortadan kaldırılmasına ve kalkmasına, büyük göçlerine ve sınır sorunlarına hazır mıyız?" dedi.