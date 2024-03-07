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Spor Mete Gazoz, Paris makamında ağırlanacak! Türkiye Paris 2024'e şu ana kadar 11 branşta 50 kota aldı
Spor

Mete Gazoz, Paris makamında ağırlanacak! Türkiye Paris 2024'e şu ana kadar 11 branşta 50 kota aldı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 22:45:00 - 2024-03-07 22:52:00
Mete Gazoz, Paris makamında ağırlanacak! Türkiye Paris 2024'e şu ana kadar 11 branşta 50 kota aldı

Şu ana kadar atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, yüzme, yelken ile A Milli Voleybol Takım, Paris 2024'e katılım hakkı elde etti - Bireysel branşlarda şu ana kadar en çok sporcuyla kota alan dallar, 6'şar kişiyle boks ve güreş oldu..

Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz, güreşte bronz madalyalar elde eden Taha Akgül ile Rıza Kayaalp, artistik cimnastikte de Ferhat Arıcan, Türkiye'ye kota kazandırdı. Bu isimlerin Paris'te olmasına kesin gözüyle bakılırken, ülke kotası olduğu için son kararı ulusal federasyonları verecek.

 

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