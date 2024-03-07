Mete Gazoz, Paris makamında ağırlanacak! Türkiye Paris 2024'e şu ana kadar 11 branşta 50 kota aldı

Şu ana kadar atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, yüzme, yelken ile A Milli Voleybol Takım, Paris 2024'e katılım hakkı elde etti - Bireysel branşlarda şu ana kadar en çok sporcuyla kota alan dallar, 6'şar kişiyle boks ve güreş oldu..