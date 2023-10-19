Mete Gazoz bir ilke imza attı: ünlü o isim ile realme 11 Pro Serisi’nin tanıtımını yaptı, piyasaya girecek!

realme, yeni ürünleri 11 Pro+ 5G ve 11 Pro’yu yeni marka yüzleri olan Mete Gazoz bir çıkış yaptı: ve Melissa Vargas ile tanıttı. Kendi alanlarında fazla iyi olan genç sporcularla yaptığı bu iş birliği ile realme “Fazla İyi” mottosuyla ürünlerinde bu yaklaşımını desteklemeyi hedefliyor.

Olimpiyata evimde hazırlanıyorum diyen Mete Gazoz'un bu tanıtımı sosyal medyada çok konuşuldu.

realme Sayı Serisi dünya çapında 50 milyon sevkiyata ulaşarak realme'nin rekor sürede 100 milyon adet satış rakamına ulaşma yoluna büyük bir katkı sağladı. realme 11 Pro+ 5G, dünyanın ilk 200 MP SuperZoom kamerasıyla birlikte geliyor.

realme 11 Pro Serisi, Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili ve Astral Siyah olmak üzere toplam üç renk seçeneğiyle realme Design Studio tarafından GUCCI'nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto ile birlikte tasarlandı.

realme 11 Pro+ 5G, 100W SUPERVOOC şarjı ve 5000mAh bataryası ile 26 dakikada %100 tam dolum sağlıyor. Ayrıca 20.000 seviyeli otomatik parlaklık ayarı olan 2160Hz'lik 120Hz Kavisli Görüş Ekranına sahip.

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Akılalmaz özellikleri ile dikkat çekiyor. 2160Hz PWM karartmaya ve 120Hz Kavisli Görüş Ekranına sahip realme 11 Pro 5G, realme 11 Pro+5G ile aynı ekran yapılandırmasıyla birlikte geliyor. Aynı zamanda Güneş Işığı Ekranı ve 20.000 Seviyeli Otomatik Parlaklık Ayarı özelliklerine sahip ve TÜV Rheinland tarafından iki göz koruma sertifikasını almış durumda.

chip'e göre: realme 11 Pro, 100MP doğrudan çıkış, 2x kayıpsız yakınlaştırma, Otomatik Yakınlaştırma Modu, Süper Gece Manzarası Modu ve Sokak Fotoğrafçılığı Modu 4.0'ı destekliyor.

Dimensity 7050 5G yonga setiyle donatılan realme 11 Pro, 8GB RAM 256 GB depolamaya sahip. Ayrıca telefon, 67W SUPERVOOC şarjı destekliyor ve 5000mAh bir batarya kullanıyor.