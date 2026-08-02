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Kadın - Aile Metabolizma ateşleyen efsane sütlü Kahve ile güne başlayın: uygulama kolay ve basit! Bugün yapın
Kadın - Aile

Metabolizma ateşleyen efsane sütlü Kahve ile güne başlayın: uygulama kolay ve basit! Bugün yapın

Yeniakit Publisher
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Metabolizma ateşleyen efsane sütlü Kahve ile güne başlayın: uygulama kolay ve basit! Bugün yapın

Kahve ile güne başlayanlar, bugün evde basit malzemeyle yağları söküp atabilirsiniz. Özellikle Pazar günleri yapabileceğiniz Hem basit hem de kolay efsane sütlü kahve; yapan ocak, cezve ya da sütlü kahve makineleri kullanılabilir. Kullanılan uygulama kolay, basit ve etkili...

Metabolizma Ateşleyen Efsane Sütlü Kahve Tarifi İçin

Malzemeler;

1 fincan süt.
1 çay kaşığı türk kahvesi.
Yarım çay kaşığı zerdeçal.
Yarım çay kaşığı karabiber.

Metabolizma Ateşleyen Efsane Sütlü Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle malzemeleri görüp sakın önyargılı olmayın tadı çok lezzetli. Hindistan’ a ait olan bu lezzet kanserden cilt problemine sindirim sistemine inanılmaz etkili. Her gün mide kazındığında bu efsane olacak. Ayrıca hamileyken de tüketiliyor ama doktor izniyle için.

Yapılışına gelecek olursak,

Tüm malzemeleri cezveye koyup kaynatana kadar pişiriyoruz. Yanında kuruyemişle güzel bir ara öğün fikri olabilir.

Yapanların zayıflamasına yol açan, yağları söküp söküyor da hem kolay hem de basit bir alternatif sütlü kahve, kafein ve süt proteini sayesinde metabolizmayı hafifçe hızlandırabilir ancak sade kahveye kıyasla daha yüksek kalori ve yağ içerdiği için doğrudan bir yağ yakıcı değildir. Sütün içindeki yağ oranı, kahvenin lezzetini, dokusunu ve kalorisini doğrudan etkiler. Evlerin bahçe korkulukları, demir çitler ve metal eşyalar, hava değişimleri, yağmur ve nemin etkisiyle zamanla oksitlenerek paslanmaya başlar. Sebebi içerdiği kafein metabolizmayı hızlandırır vücut yapısını bozarak yağ yakımını destekler. Kimyasallara gerek kalmadan kolayca yağ yakmasını sağlıyor.

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