İran'dan dikkat çeken hazırlık! "En kötü senaryolara hazırız"

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Arif, ülkede halkın ve piyasaların uyumu sayesinde temel ihtiyaç ürünlerinin temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

"İki yıllık planlama yapıldı"

Hükümetin kriz senaryolarına karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Arif, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek."

Arif'in açıklamaları, bölgede artan askeri ve siyasi gerilim nedeniyle İran'ın uzun vadeli kriz yönetimi hazırlıklarına hız verdiği şeklinde yorumlandı.

İran ordusundan ABD'ye sert suçlama

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi olan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi de ABD'nin son dönemdeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Abdullahi, ABD'nin bölgede izlediği politikaların gerilimi artırdığını savunarak, "ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bölge ülkeleri iş birliklerini gözden geçirmeli"

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını eleştiren Abdullahi, Washington yönetiminin bölge ülkelerinin imkanlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne sürdü.

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan İranlı komutan, ABD ile sürdürülen askeri iş birliklerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ABD'ye "kalkan" görevi gören ülkelerin olası bir çatışmadan olumsuz etkilenebileceğini savundu.

İranlı yetkililerin peş peşe gelen açıklamaları, Orta Doğu'da güvenlik risklerinin sürdüğü bir dönemde Tahran yönetiminin hem ekonomik hem de askeri hazırlıklarını ön plana çıkardığı şeklinde değerlendiriliyor.