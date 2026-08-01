Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olarak belirlendi. Yer bilimciler, bu büyüklükteki depremlerin zaman zaman hissedilebildiğini ancak genellikle ciddi hasara neden olmadığını ifade ediyor.

AFAD'dan ilk açıklama

AFAD ekipleri depremin ardından bölgede inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı, yaralanma ya da yapı hasarına ilişkin resmi bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi. İlgili kurumların saha taramalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı

Depremin hissedildiği Çiçekdağı ve çevresindeki bazı vatandaşlar sarsıntının ardından tedbir amacıyla evlerinden dışarı çıktı. Kısa süren depremin ardından bölgede günlük yaşam normale dönerken, yetkililer vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

AFAD, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isterken, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.