  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
26 hat taşınacak çileyi vatandaş çekecek CHP’li İBB yönetemediği İETT’yi Kadıköy’den atıyor Tek başına ordu gibi! Melih Gökçek sosyal medyada ezdi geçti Komünistlerin yeni transferi! Fırıldak Cemal’den delikanlılık dersleri İşsizlik oranı 14 yılın dibine vurdu! Kadın hakları istismarcılarına kapak Selçuk Bayraktar paylaştı: K2 Kamikaze İHA'ların yeni testi nefes kesti İnternette başlayıp otelde biten iğrenç tuzak! Eş zamanlı operasyon 9 gözaltı Yeni Parti ilk sınavını verdi! BETİMAR anketi siyaset kulislerini hareketlendirdi Hizmet etmek isteyen AK Parti’ye koşuyor Kendini hâlâ Cumhurbaşkanı Adayı sanıyor Milletin cebinden lüks araç saltanatı
Gündem Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi
Gündem

Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD, depremin ardından bölgede olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olarak belirlendi. Yer bilimciler, bu büyüklükteki depremlerin zaman zaman hissedilebildiğini ancak genellikle ciddi hasara neden olmadığını ifade ediyor.

AFAD'dan ilk açıklama

AFAD ekipleri depremin ardından bölgede inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı, yaralanma ya da yapı hasarına ilişkin resmi bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi. İlgili kurumların saha taramalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı

Depremin hissedildiği Çiçekdağı ve çevresindeki bazı vatandaşlar sarsıntının ardından tedbir amacıyla evlerinden dışarı çıktı. Kısa süren depremin ardından bölgede günlük yaşam normale dönerken, yetkililer vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

AFAD, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isterken, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.

Japonya’daki 7.1’lik depremde can kaybı arttı
Japonya’daki 7.1’lik depremde can kaybı arttı

Dünya

Japonya’daki 7.1’lik depremde can kaybı arttı

O ülke 7,1'lik depremle sarsıldı! Ölenlerin sayısı açıklandı
O ülke 7,1'lik depremle sarsıldı! Ölenlerin sayısı açıklandı

Dünya

O ülke 7,1'lik depremle sarsıldı! Ölenlerin sayısı açıklandı

CHP ve İP çıplak heykelden değil eleştirenden rahatsız: ‘Depremde her yer yıkıldı bu G.T kaldı’
CHP ve İP çıplak heykelden değil eleştirenden rahatsız: ‘Depremde her yer yıkıldı bu G.T kaldı’

Gündem

CHP ve İP çıplak heykelden değil eleştirenden rahatsız: ‘Depremde her yer yıkıldı bu G.T kaldı’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23