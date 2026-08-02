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Dünya Rusya'nın kalbinde korkunç saldırı! 21 kişi yaralandı
Dünya

Rusya'nın kalbinde korkunç saldırı! 21 kişi yaralandı

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Rusya'nın kalbinde korkunç saldırı! 21 kişi yaralandı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kudrin Meydanı’nda bir restoranın girişinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 21’e yükseldi.

Moskova’nın merkezindeki Kudrin Meydanı, ölümcül bir saldırıya sahne oldu. Kimliği henüz açıklanmayan bir kadının restorana sokmaya çalıştığı el yapımı patlayıcı, güvenlik görevlisinin müdahalesi sırasında giriş bölümünde patladı.

Rusya Terörle Mücadele Komitesinden yapılan son açıklamada, saldırıda yaralananların sayısının 15’ten 21’e çıktığı bildirildi. Yaralıların farklı derecelerde sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Kimliği belirsiz bir kadının meydandaki restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığı, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada hayatını kaybedenler, patlayıcıyı restorana sokmaya çalışan kadın, buna izin vermeyen güvenlik görevlisi ve bir ziyaretçidir. Olayda, 21 kişi çeşitli derecelerde yaralandı." bilgisi verildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, dün başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bazı Telegram kanallarında, patlamanın olduğu bölgedeki restoranda bir Rus generalin doğum gününün kutlandığı iddia edilmişti.

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