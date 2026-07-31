Hakan Fidan ile Bin Ferhan'ın kritik görüşmesinin perde arkası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesi, Orta Doğu'da peş peşe yaşanan gelişmeler nedeniyle uluslararası diplomasinin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgedeki son durum kapsamlı şekilde değerlendirilirken, devam eden çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar masaya yatırıldı.

Bölgesel gelişmeler değerlendirildi

Fidan ve Bin Ferhan, bölgesel güvenliği etkileyen son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi ve diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesine yönelik temaslar ele alındı.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın, bölgede istikrarın sağlanması ve gerilimin düşürülmesi konusunda yakın istişarelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Diplomasi trafiği hız kesmiyor

Ankara, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerini sürdürürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son dönemde bölge ülkelerinin mevkidaşlarıyla yoğun temaslarda bulunuyor.

Suudi Arabistan ile yapılan son görüşmenin de bu diplomasi trafiğinin önemli halkalarından biri olduğu değerlendiriliyor.