Hindu çeteler Müslümanlara soykırım hazırlığı yapıyor!

Nepal'in güneyinde Hindu gruplar camilere, Müslümanlara ait iş yerlerine ve evlere saldırdı. Sunsari bölgesinde başlayan toplumsal şiddetin komşu bölgelere yayılması sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti, geniş kapsamlı sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

Çeşitli bölgelerden paylaşılan görüntülerde grupların dükkanları ve dini mekanları ateşe verdiği, Müslümanlara ait iş yerlerini yağmaladığı ve Müslümanlara saldırdığı görülüyor.

Bazı görüntülerde saldırganların Hindu çetelerce sıklıkla kullanılan sloganlar attığı dikkat çekti.

Bhokraha Narsingh Kırsal Belediyesindeki Phool Chowk'ta bir grup, Müslüman Siraj Ansari'ye ait dükkana saldırdı. Görüntülerde iş yerinin içinde büyük hasar oluştuğu, ürünlerin etrafa saçıldığı ve rafların boşaltıldığı görüldü. Yerel kaynaklar, yüz binlerce Nepal rupisi değerinde nakit para ve malın çalındığını bildirdi.

Koshi Kırsal Belediyesindeki tarihi bir cami de şiddet olayları sırasında tahrip edildi. Hindu çeteler camiye girdi, Kur'anları yaktı ve içeride bulunan yaşlı bir Müslüman erkek ile kadına saldırdı.

Saldırılar komşu Siraha bölgesine de yayıldı. Golbazar'da düzenlenen Hindu milliyetçisi protesto sırasında bir grup camiyi hedef aldı ve binanın bazı bölümlerini ateşe verdi.

Kaptanganj'dan gelen görüntülerde ise motosikletle seyahat eden Müslüman bir ailenin bir grup tarafından durdurulup dövüldüğü görüldü.

Siraha bölgesindeki Kasaha'dan paylaşılan başka bir görüntüde ise Müslüman bir erkeğin polislerin önünde saldırıya uğradığı, polislerin daha sonra müdahale ederek saldırıyı durdurduğu anlar yer aldı.

Bölgede yer yer çatışmalar sürerken, olaylar boyunca Sunsari'de iki kişi, Siraha'da ise üçüncü bir kişi vurularak öldürüldü. Şiddet olaylarında en az 25 kişi yaralandı. Sunsari, Siraha, Dhanusha ve diğer bölgelerin bazı kesimlerinde sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

Aralarında askerlerin de bulunduğu yüzlerce güvenlik görevlisi bölgeye sevk edildi.

Nepal, Himalaya Dağları’nın ortasında yer alan bir ülke. 30 milyonluk ülkede, toplam nüfusun yüzde 5'ine tekabül eden yaklaşık 1.5 milyon Müslüman yaşıyor.

İslamiyet ülkenin en hızlı yayılan dini olarak öne çıkıyor. 25 yıl sonra Müslümanların ülkenin en kalabalık ikinci dini grubu haline gelmesi bekleniyor.

Çin ile Hindistan arasında dünyanın en yüksek dağlarının yer aldığı bir bölgede bulunan Nepal’e İslamiyet ilk olarak 14’üncü yüzyılda ulaştı. Nepal’in Hint Altkıtası’ndaki Müslüman devletlerin hakimiyeti altına girmesiyle bölgede Müslüman nüfus arttı.

İslamiyetin bölgede tam anlamıyla yayılması ise daha çok Nepal’in batı komşusu Keşmir’den gelen Müslüman tüccarlar eliyle oldu. Zamanla Nepal’e Keşmir’den gelen birçok Müslüman da yerleşti. Bölgede Keşmir, Hint ve Tibet asıllı halklardan oluşan, kalabalık bir Müslüman nüfus ortaya çıktı.

Zamanla Çin ve Hindistan gibi bölgelerdeki baskılardan kaçan Müslümanların da Nepal’e sığınmasıyla ülkedeki Müslüman nüfus daha da arttı. Ancak artan nüfus Nepal yönetiminin baskısına uğradı. 1923’te İngilizlerin Nepal’in bağımsızlığını tanıması sonrasında da Müslümanlar aleyhindeki ayrımcılık sürdü.

Nepal Müslümanları, ülkenin içerisinden geçtiği farklı siyasi süreçler boyunca haklarını kazanmak ve ayrımcılıktan kurtulmak için mücadele ettiler. Nepal’de zaman içerisinde Müslümanların koşulları iyileşse de çoğunluğu oluşturan Hinduların ve ülke yönetiminin Müslümanlara yönelik baskıları sürüyor.

Kaynak: Mepa News