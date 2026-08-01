Kanun çıktı, farklar kesinleşti: Emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek?

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye çıkaran düzenlemenin Meclis genel kurulundaki onay sürecinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, milyonlarca emekli için süreç resmiyet kazandı. Yasal düzenlemenin tamamlanmasının ardından tüm gözler, oluşan 3 bin 552 TL’lik maş farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihlere çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın takvimine kilitlenen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla beklerken; ödemelerin tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak ve kısa süre içerisinde hesaplara aktarılması öngörülüyor. İşte en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi.