Kanun çıktı, farklar kesinleşti: Emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek?
En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran tarihi kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi! Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 5,1 milyon emeklinin hesabına yatırılacak 3 bin 552 TL’lik zam farkı ödemeleri kesinleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın açıklayacağı takvime kilitlenen emeklilere ödemelerin, Ağustos ayı içerisinde tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak yatırılması planlanıyor.