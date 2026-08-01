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Ekonomi
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Kanun çıktı, farklar kesinleşti: Emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kanun çıktı, farklar kesinleşti: Emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek?

En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran tarihi kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi! Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 5,1 milyon emeklinin hesabına yatırılacak 3 bin 552 TL’lik zam farkı ödemeleri kesinleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın açıklayacağı takvime kilitlenen emeklilere ödemelerin, Ağustos ayı içerisinde tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak yatırılması planlanıyor.

#1
Foto - Kanun çıktı, farklar kesinleşti: Emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek?

Emeklilerin merakla beklediği maaş farkı düzenlemesinde süreç resmen tamamlandı. Meclis Genel Kurulu'ndaki onay sürecinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, en düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayı maaşlarını eski taban fiyat olan 20 bin TL üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3 bin 552 TL'lik fark ödemeleri resriyet kazandı.

#2
Foto - Kanun çıktı, farklar kesinleşti: Emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek?

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükselten düzenleme, Meclis’ten geçmesinin ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece emeklilere 3 bin 552 TL tutarında fark ödemesi yapılması kesinleşirken gözler, zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi.

#3
Foto - Kanun çıktı, farklar kesinleşti: Emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek?

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye çıkaran düzenlemenin Meclis genel kurulundaki onay sürecinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, milyonlarca emekli için süreç resmiyet kazandı. Yasal düzenlemenin tamamlanmasının ardından tüm gözler, oluşan 3 bin 552 TL’lik maş farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihlere çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın takvimine kilitlenen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla beklerken; ödemelerin tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak ve kısa süre içerisinde hesaplara aktarılması öngörülüyor. İşte en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi.

#4
Foto - Kanun çıktı, farklar kesinleşti: Emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek?

Böylece, en düşük emekli aylıklarına yapılan temmuz zammı, resmileşmiş oldu. Emekliler bu kez de 3 bin 552 liralık fark ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak tarihleri bekleyecek.

#5
Foto - Kanun çıktı, farklar kesinleşti: Emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşlarını taban sınır olan 20 bin TL üzerinden aldıklarından dolayı oluşan 3 bin 552 TL’lik fark ödemesinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Ağustos ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek takvimle hesaplara aktarılacağı da duyuruldu. Memur emeklilerine Temmuz ayında uygulanan yüzde 13.52’lik zam oranı ile oluşan 14 günlük maaş farkı süreçlerinin ayrı takvimde tamamlanacağı da bildirildi. Öte yandan, 2026 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 4.9 milyon kişinin aylığı mevcut en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın altında bulunuyor. Farkların yatmasıyla birlikle, yaklaşık 5.1 milyon emeklinin artıştan yararlanması bekleniyor.

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