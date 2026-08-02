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Ekonomi Bakan Bolat’tan esnaf ve sanatkârlara yeni destek müjdesi
Ekonomi

Bakan Bolat’tan esnaf ve sanatkârlara yeni destek müjdesi

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Bakan Bolat’tan esnaf ve sanatkârlara yeni destek müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkârlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak; üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır" açıklaması yaptı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnafı güçlendirmek amacıyla açıklanan yeni finansman limitlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bolat, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde üretimin, ticaretin ve alın terinin yanında durmaya, esnaf ve sanatkârları güçlendirecek adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini ifade etti.

"YENİ DESTEKLERİMİZ, ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZIN FİNANSMANA ULAŞMASINI KOLAYLAŞTIRACAKTIR"

Bolat, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hazine destekli işletme kredisi limiti 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, işyeri, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltilmiştir. İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup, işyeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine-tesis alımına yönelik kredilerde vadeler ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkârlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak; üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır."

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