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Ekonomi Mısır yönetimi IMF'den borçlanıyor
Ekonomi

Mısır yönetimi IMF'den borçlanıyor

Yeniakit Publisher
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Mısır yönetimi IMF'den borçlanıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'ın kredi programı kapsamındaki iki incelemeyi tamamladığını duyurarak, ülkenin yaklaşık 1,8 milyar dolarlık yeni finansmana erişim hakkı kazandığını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'ın kredi programı kapsamındaki iki incelemeyi tamamladığını duyurarak, ülkenin yaklaşık 1,8 milyar dolarlık yeni finansmana erişim hakkı kazandığını açıkladı.

IMF, devletin ekonomideki rolünün azaltılmasında beklenenden daha yavaş ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle Kahire üzerindeki baskısını sürdürüyor.

Mısır, yedinci incelemenin tamamlanmasının ardından IMF'nin 48 aylık kredi programı kapsamında yaklaşık 1.5 milyar dolar, Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Fonu (RSF) kapsamında ise yaklaşık 272 milyon dolar alacak.

IMF'nin Mısır Misyon Şefi Amine Mati, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu tutarın 3 Ağustos'a kadar devletin hesabına ulaşmasının beklendiğini söyledi. Mati, Mısır'ın iklimle ilgili bir reform kriterini planlanandan önce yerine getirmesinin ardından RSF kapsamındaki payın iki katına çıkarıldığını belirtti.

Mısır'ın IMF ile yürüttüğü program, ülkenin yüksek enflasyon ve döviz sıkıntısıyla mücadele ettiği Mart 2024'te 8 milyar dolara çıkarılmıştı.

 

Küresel finans kuruluşu, daha esnek döviz kuru, akaryakıt fiyatlarındaki düzenlemeler ve kamu harcamalarına getirilen sınırlamaların da etkisiyle Mısır ekonomisinin Ortadoğu'daki savaşın yansımalarına karşı dayanıklılığını koruduğunu bildirdi.

Ancak IMF kamu borcu, yüksek brüt finansman ihtiyacı ve devletin ekonomideki geniş payı konusunda uyarıda bulundu. Mati, ekonominin petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı hassasiyetine dikkati çekerek, "Uluslararası petrol fiyatlarında 10 dolarlık bir artış, bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 0.3'ü kadar artıracaktır" dedi.

IMF, devlet varlıklarının elden çıkarılması da dahil olmak üzere devletin ekonomideki rolünü azaltmaya ve özel sektör yatırımları için daha fazla alan açmaya yönelik çalışmaların beklenenden daha yavaş ilerlediğini ve hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Yatırım Bakanı Mohamed Farid Saleh, dört kamu şirketinin 2027 ortasından önce borsaya kote edilmesinin beklendiğini ve hükümetin ülkenin bütçe açığı ile faiz dışı fazlası gibi IMF programı hedeflerine ulaştığını, hatta bu hedefleri aştığını söylemişti.

Kaynak: Mepa News

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