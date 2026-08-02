Peygamber Efendimiz'in günlük hayatındaki 8 sünnet! Bugün kaçını uyguluyoruz?

7. Göz Sağlığı Ve İsmit Sürmesi Sürme kullanımı Efendimiz (s.a.v.) için bir süs eşyası değil, doğrudan göz sağlığını koruma yöntemiydi. Bu sebeple Hadis kaynaklarında bu konu genellikle "Tıp" (Kitab'üt-Tıb) bölümlerinde yer alır. Gece Uygulaması: Yatmadan önce özel sürmedanından üçer defa sağ ve sol gözüne çekerdi. İsmit Tavsiyesi: "Sizin sürmelerinizin en yarayışlısı ismid denilen sürmedir. Zira o, gözü parlatır ve kirpikleri bitirir" (İbn Abbas) diyerek şifalı olanı işaret etmiştir