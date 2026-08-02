Peygamber Efendimiz'in günlük hayatındaki 8 sünnet! Bugün kaçını uyguluyoruz?
İslam dini, sadece ibadetleri değil, günlük hayatın her ayrıntısını da nezaket, temizlik ve zarafet ölçüleriyle şekillendirir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), şahsi bakım, temizlik ve giyim kuşam konusunda ümmetine örnek olacak uygulamalarıyla asırlar öncesinden sağlıklı ve düzenli yaşamın ölçülerini ortaya koydu. İşte Resûlullah'ın (s.a.v.) günlük hayatında titizlikle uyguladığı ve Müslümanlara tavsiye ettiği kişisel bakım ahlakını yansıtan 8 önemli sünnet...