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Dünya Nazca Çizgileri turunda uçak faciası: 13 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Nazca Çizgileri turunda uçak faciası: 13 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Nazca Çizgileri turunda uçak faciası: 13 kişi yaşamını yitirdi

Peru’da Nazca Çizgileri’ni havadan görmek isteyen turistleri taşıyan uçağın kırsal alana düşmesi sonucu 11 yolcu ile 2 mürettebat hayatını kaybetti.

Peru’nun dünyaca ünlü Nazca Çizgileri’ne düzenlenen gezi uçuşu faciayla sonuçlandı. Pisco kentinden havalanan turist uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle Nazca yakınlarındaki kırsal bölgeye düştü.

Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, uçakta bulunan 13 kişiden kurtulan olmadığını açıkladı. Andrade, yaşamını yitirenlerin 11’inin yolcu, 2’sinin ise mürettebat olduğunu belirterek ekiplerin şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştığını bildirdi.

Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, yaptığı açıklamada, başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalanan uçağın Nazca kırsalına düştüğünü belirtti.

Kazada kurtulan olmadığını ifade eden Andrade, "Elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştık." dedi.

Andrade, turistlerin Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katıldığını kaydetti.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla Sivil Havacılık Kurumu (Aeronáutica Civil) tarafından soruşturma başlatıldı.

Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı.

2022'de bir uçağın düşmesi sonucu, aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalının da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekim 2010'da AirNasca şirketine ait uçak, Nazca Çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüş, kazada 4 İngiliz turist ile 2 Perulu mürettebat yaşamını yitirmişti.

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