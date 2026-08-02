  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
e-Devlet’ten ses getirecek bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor Milli Savunma Bakanı duyurdu! TSK’dan kritik “Kıbrıs” kararı Beşiktaş, Trabzonspor derken şimdi de Atletico... Muhammed Salah'ta büyük sürpriz! Peygamber Efendimiz'in günlük hayatındaki 8 sünnet! Bugün kaçını uyguluyoruz? En yakın rakibini ikiye katladı: İşte ilk 6 ayda en çok satılan otomobil Güneş Altında Çalışanlar için DSÖ'den Ölümcül Uyarı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti! İşte sebebi Kanun çıktı, farklar kesinleşti: SGK, emekliye 3.552 TL farkı ne zaman verecek? Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar mantar şaşkınlığı yaşadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar mantar şaşkınlığı yaşadı

Tıp dünyasında bilim insanları asırlar öncesinden uyardı! Sofraların vazgeçilmezi olarak görülen yer mantarı, bilinçsiz tüketildiğinde sinir sistemini çökerterek felce neden olabiliyor. İşte hayati uyarılarıyla günümüzde hala bilim insanlarının altını çizdiği o korkunç tehlike. 'Göz ardı edilen' mantarlar yenirse ne olur? Duyanlar mantar şaşkınlığı yaşıyor.

#1
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar mantar şaşkınlığı yaşadı

Tıp dünyasında sofraların vazgeçilmezi olarak görülen yer mantarı, bilinçsiz tüketildiğinde sinir sistemini çökerterek felce neden olabiliyor. İşte hayati uyarılarıyla günümüzde hala etkisi olan bilim insanlarının altını çizdiği bahsettiği o korkunç tehlike...

#2
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar mantar şaşkınlığı yaşadı

Büyük tehlike; Yer mantarı uyarısı, günümüz tıp dünyasını bile şaşırtıyor. Bilim insanları, "sinir iletimini bozarak felç yapabilir" dediği yer mantarı hakkında bilinmesi gereken detayları araştırdık. Bilimin üzerine basarak uyardığı ve sakın yemeyin dediği mantarın yenilmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına, hatta felce yol açabileceğini belirttiği o yiyecek: Yer Mantarı.

#3
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar mantar şaşkınlığı yaşadı

YER MANTARLARI YENİRSE "FELÇ YAPABİLİR!" Pek çok yörede sevilerek tüketilen, lezzetiyle bilinen yer mantarı, bilim dünyası merceği altına alınmış. Uzmanlar, bu mantar türünün barındırdığı potansiyel tehlikelere dikkat çekiyor. Bilime göre, yer mantarının bazı türleri veya yanlış hazırlanması, vücutta sinir sistemini etkileyen toksik maddelerin birikmesine yol açabiliyor. Bu toksinler, sinir iletimini bozarak kaslarda güçsüzlüğe, his kaybına ve ileri vakalarda kalıcı felç durumlarına neden olabiliyor. Asırlar önce yapılan bu tespit, günümüz modern tıbbının da "nörotoksisite" (sinir zehirlenmesi) olarak adlandırdığı durumla birebir örtüşüyor.

#4
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Bu mantarı yenirse felç yapabilir, tehlike göz ardı ediliyor! Duyanlar mantar şaşkınlığı yaşadı

Mantar uzmanlarının bu uyarısı, günümüzde mantar toplayıcıları ve tüketicileri için hayati bir ders niteliğinde. Mikologlar (mantar uzmanları) da yer mantarı başta olmak üzere doğadan toplanan mantarlar konusunda vatandaşları sık sık uyarıyor. Birbirine çok benzeyen mantar türlerinden bazılarının şifa kaynağıyken, bazılarının ise ölümcül veya felç edici zehirler barındırabildiğine dikkat çeken uzmanlar, şu noktalara vurgu yapıyor: Kesinlikle Emin Olun: Doğadan topladığınız mantarın türünden yüzde 100 emin değilseniz, asla tüketmeyin. Uzman Görüşü Alın: Mantarı tanımayan kişilerle toplamayın, mümkünse bir uzmana danışın. Kültür Mantarını Tercih Edin: Risk almamak için marketlerde satılan, denetimli kültür mantarlarını tercih etmek en güvenli yoldur. Uzmanların yaptığı bu uyarı, doğanın sunduğu nimetlerin yanı sıra taşıdığı riskleri de hafife almamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Sağlığınızdan olmayın, bilmediğiniz mantarı sofranıza koymayın! YER MANTARININ FAYDALARI VE ZARARLARI Ağır bir besindir Felç ya da strok yapabilir. Öz suyu, görmeyi keskinleştirir. Sindirimi zordur. Kolik ağrıya neden olabilir. Öte yandan Osmaniye'de KDAKP kapsamında S.S. Bahçe Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Çadır Mantar Üretim Tesisi için hibe sözleşmesi imzalandı. Proje, kadın girişimciliğini ve kırsal kalkınmayı destekleyecek. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında kurulacak Çadır Mantar Üretim Tesisi ile kırsal alanda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasının hedefleniyor. Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki kadın girişimci kooperatifi, çadır mantar üretim tesisi kurulumu için hibe desteği almaya hak kazandı. Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde kadın girişimciliğini destekleyecek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında yürütülen 2026 yılı “Çadır Mantar Üretim Tesisi Kurulumu” hibe çağrısı sonuçlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan S.S. Bahçe Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hibe sözleşmesi imzalandı. DİKKAT! Sahte kuzugöbeği gibi mantar türlerinin sinir sistemini tahrip ederek kasları yavaşça felç eden ciddi tablolara (veya motor nöron benzeri ağır rahatsızlıklara) yol açabildiği bilimsel araştırmalar ve uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Bilinçsiz tüketim hayati tehlike barındırır. Akdeniz iklim kuşağındaki Akdeniz kıyılarından Toros Dağları'nın yüksek yaylalarına ve meşelik ormanlarına uzanan hat, toprak altında gizlice büyüyen ve "kara elmas" olarak bilinen değerli trüf (yer mantarı) türlerinin doğal olarak yetiştiği zengin bir coğrafyadır. Bu içerik, genel bir bilgilendirme metnidir. Tıbbi bir tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir mantar zehirlenmesi şüphesinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı
Gündem

Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı

Kariyeri boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti. Sosyal medyada ailesi tarafından ölüm haberi duyu..
Tutuklama talebi bu yüzden geldi: Sinem Dedetaş 260 milyonu da ruhsat rüşvetini de açıklayamadı
Gündem

Tutuklama talebi bu yüzden geldi: Sinem Dedetaş 260 milyonu da ruhsat rüşvetini de açıklayamadı

CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Sinem Dedetaş’ın ifadesi ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler sunan ve ..
Akın Gürlek'e hediye edilen kılıcın üzerinde ne yazıyor? İşte dikkat çeken ayet
Gündem

Akın Gürlek'e hediye edilen kılıcın üzerinde ne yazıyor? İşte dikkat çeken ayet

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Küçükçekmece Adalet Sarayı ziyaretinde kendisine anlamlı bir hediye takdim edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başs..
Gazeteci Mehmet Beyhan’dan Doğu Akdeniz uyarısı! ABD’nin sinsi yasa planı ifşa oldu!
Gündem

Gazeteci Mehmet Beyhan’dan Doğu Akdeniz uyarısı! ABD’nin sinsi yasa planı ifşa oldu!

Milat Gazetesi yazarı Mehmet Beyhan, ABD Senatosu’ndan geçen S.4443 kodlu yasa tasarısının Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de denklem dışı bırakmayı..
Komünistlerin yeni transferi! Fırıldak Cemal’den delikanlılık dersleri
Gündem

Komünistlerin yeni transferi! Fırıldak Cemal’den delikanlılık dersleri

Yaptığı parti değişiklikleri ve birbirine zıt açıklamalarıyla ‘Fırıldak’ adıyla nam salan ve son olarak Komünistlerin marşını söylerken görü..
Hamas silah bırakacak mı? Trump'tan dikkat çeken açıklama: "İran'da başarılı olmasaydık olmazdı"
Dünya

Hamas silah bırakacak mı? Trump'tan dikkat çeken açıklama: "İran'da başarılı olmasaydık olmazdı"

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin yürütülen sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sürecin kolay olmadığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23