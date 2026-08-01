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Dünya İşgal ordusunda kriz derinleşiyor! Bir asker daha intihar etti
Dünya

İşgal ordusunda kriz derinleşiyor! Bir asker daha intihar etti

Yeniakit Publisher
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İşgal ordusunda kriz derinleşiyor! Bir asker daha intihar etti

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail işgal ordusunda intihar vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Son olarak bir yedek askerin yaşamına son vermesiyle, yılbaşından bu yana intihar eden asker sayısı 17'ye yükseldi.

Gazze'de aylardır saldırılarını sürdüren İsrail işgal ordusunda psikolojik çöküş giderek derinleşiyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, bir yedek asker daha yaşamına son verirken, ordudaki intihar vakalarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, işgal ordusunda görev yapan bir yedek asker, ülkenin güneyindeki Birüssebi kenti yakınlarında bulunan ormanlık alanda intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, askerin ölümüne ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yılbaşından bu yana 17 asker intihar etti

İsrail basınında yer alan verilere göre, son olayla birlikte 2026 yılı başından bu yana intihar eden işgal askerlerinin sayısı 17'ye yükseldi.

Bu hafta içerisinde iki kadın askerin daha intihar ettiğinin açıklanması, ordudaki psikolojik sorunların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Son 15 yılın en yüksek seviyesi

Haaretz'in daha önce yayımladığı verilere göre, 2025 yılında görev başındayken 22 İsrail askeri intihar etti. Bu rakam, son 15 yıl içerisinde işgal ordusunda kaydedilen en yüksek yıllık intihar sayısı olarak kayıtlara geçti.

Gazze saldırılarının psikolojik etkisi

İşgal basınında son aylarda yayımlanan değerlendirmelerde, ordudaki intihar vakalarındaki artışın 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırıların oluşturduğu ağır psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Uzun süre çatışma bölgelerinde görev yapan askerlerde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve ağır psikolojik yıpranma belirtilerinin arttığı yönünde değerlendirmeler yapılırken, İsrail kamuoyunda ordudaki ruh sağlığı sorunları yeniden tartışma konusu oldu.

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