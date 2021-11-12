Mesut’tan, Koç’a ince mesaj

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından imalı bir Cuma paylaşımı yaptı.

Uzun zamandır twitter üzerinden cuma paylaşımları yapmayan Mesut Özil dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özil, İngilizce olarak yaptığı paylaşımda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamalarda Mesut Özil ile ilgili; "Hocamızın, Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Aşık olduğu ülkesine ve çocukluğundan beri tuttuğu takıma döndü. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artık işlerine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla fayda sağlayacağına odaklanmalı." demişti.