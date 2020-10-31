Mesut Yılmaz’ın ölümüne ilişkin canlı yayında flaş açıklamalar
Eski başbakanlardan ve 28 Şubat’ın önemli aktörlerinden Mesut Yılmaz’ı ölüme götüren “kanser mi yoksa tedavi yöntemi mi”? Araştırmacı ve Beslenme Uzmanı Hasan Yılmaz, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında Mesut Yılmaz’ın ölümüne ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Bir süredir kanser tedavisi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 73 yaşında yaşamını yitirdi. Mesut Yılmaz’ın ölümü üzerine “Kanser hastasını insanlık dışı yöntemlerle acılı bir ölüme götüren tedaviler niçin yapılıyor? Ömürlerini uzatmadığı ortada. Tersine 3,5 kat azaltıyor.” diyen Araştırmacı ve Beslenme Uzmanı Hasan Yılmaz, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
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